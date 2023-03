Drones : l’armée sud-coréenne commande 100 unités suite à l’incursion du Nord

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé de s’équiper de petits drones de reconnaissance semblables aux aéronefs inhabités nord-coréens qui ont violé son espace aérien à la fin de l’année dernière.Selon la nouvelle annoncée aujourd’hui par l’armée sud-coréenne, l'Agence pour le développement de la défense (ADD) a passé une commande « en urgence » au début de ce mois afin de faire fabriquer 100 « petits drones bas de gamme » et les équipements nécessaires pour les lancer et les contrôler à distance.Le drone en question devrait mesurer moins de deux mètres de long pour moins de trois mètres de large avec une masse maximale au décollage de 17 kg. Il sera équipé d’une caméra embarquée et un dispositif de stockage de données.Ce projet prévoit un budget de 3,2 milliards de wons, soit 2,3 millions d’euros. La livraison devrait se dérouler avant la fin du mois de juillet.Le gouvernement précédent avait déjà examiné un projet similaire. Mais il restait réticent à une telle idée parce qu’il ne voyait pas l’intérêt dans le développement de petits drones bas de gamme dont le déploiement au-delà du 38e parallèle risquait de violer le traité d’armistice toujours valable entre les deux Corées.Sous l’administration Yoon Suk-yeol, l’armée a finalement changé d’avis. Il s’agit de combler un vide révélé dans la défense aérienne. Pour rappel, cinq drones provenant du Nord ont violé l’espace aérien sud-coréen, le 26 décembre dernier, et l’un d’entre eux a survolé jusqu’à la zone d’exclusion aérienne, appelée « P-73 », au-dessus des environs du siège présidentiel de Yongsan, en plein cœur de Séoul.