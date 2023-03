Choo Kyung-ho : Séoul prépare les mesures économiques visant à concrétiser le sommet Yoon-Kishida

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie a réuni aujourd’hui une nouvelle conférence interministérielle sur les mesures d’urgence économiques et celles de relance des exportations et des investissements.Les discussions ont été dominées par les actions à mener en vue de concrétiser les promesses du récent sommet entre Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida, qui ont souhaité retisser au plus vite les relations entre leurs pays.Choo Kyung-ho a alors annoncé que le gouvernement sud-coréen allait lancer un dispositif de concertations interministérielles pour la coopération bilatérale en matière de chaîne d’approvisionnement via le futur cluster de semi-conducteurs, qui sera créé à Yongin, près de Séoul.Celui qui est aussi le ministre des Finances a fait état de bien d’autres filières sur lesquelles les deux voisins peuvent miser : les nouvelles industries, le BTP, ou encore l’énergie et les villes intelligentes, entre autres.Selon Choo, le pays du Matin clair entend multiplier les échanges de visites de 10 millions d’habitants par an, dont 10 000 adolescents, avec le Japon. Pour y parvenir, la Corée du Sud augmentera le nombre de vols entre les deux nations ainsi que les programmes sud-coréano-nippons d’échanges de lycéens.Cela ne s’arrêtera pas là. Plus de 30 canaux de dialogue bilatéraux, au point mort, seront rétablis et Séoul et Tokyo feront front commun face aux dossiers mondiaux comme la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA) et la taxe carbone aux frontières de l’Union européenne. Sans oublier la lutte conjointe contre la faible natalité, le vieillissement de la population et le changement climatique.