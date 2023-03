Riz : le Parlement adopte la proposition de loi visant à stabiliser les prix

Photo : YONHAP News

Les prix du riz payés aux producteurs continuent de chuter depuis deux ans au pays du Matin clair, où il est la céréale de base.Pour y remédier, le Minjoo, la première formation de l’opposition, de centre-gauche, avait déposé un projet de révision de la loi relative à la gestion des céréales. Le texte prévoit notamment d’obliger le gouvernement à acheter le surplus de riz, soit si sa production est excédentaire de plus de 3 à 5 %, ou si ses prix reculent de plus de 5 à 8 % par rapport à l’année précédente.Or, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, s’est vivement opposé à cette initiative en soulignant qu’elle séduirait davantage les riziculteurs pour pérenniser le cercle vicieux entre la surproduction et la chute des prix et qu’elle pèsera trop lourd sur le budget de l’Etat. Le président de l’Assemblée nationale, Kim Jin-pyo, a alors essayé de jouer un rôle de médiateur entre les deux camps à deux reprises mais en vain.Finalement, le Minjoo a fait cavalier seul au nom du droit à la vie des agriculteurs et à la sécurité alimentaire pour faire voter sa proposition au Parlement. Le texte a été adopté hier avec 169 voix pour, 90 contre et sept abstentions.Sans surprise, le PPP a fortement protesté contre cette adoption. Il a affiché l’intention de proposer au président de la République d’exercer son droit de veto. Une telle hypothèse semblerait plausible selon la plupart des observateurs. Le Bureau présidentiel de Yongsan a, pour sa part, déclaré que Yoon Suk-yeol allait écouter toutes les opinions y compris les voix des différents milieux.