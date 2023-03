Météo : fin de semaine morose et polluée

Photo : YONHAP News

Le premier week-end de ce printemps ne sera pas des plus fantastiques. Les nuages domineront principalement le ciel du pays et ce jusqu’à dimanche après-midi. Ils devraient ensuite commencer à se dissiper. Cette fin de semaine morose sera également affectée par la mauvaise qualité de l’airAvant ça, ce vendredi a été couvert avec de nombreuses averses dans le sud. Quelques éclaircies à Séoul, à Busan et sur l’île méridionale de Jeju, entre autres, ont été observées. Du côté des températures, elles ont été très similaires à jeudi avec une baisse cependant dans la capitale. Cette dernière a enregistré 18°C, à l’instar d’un grand nombre de villes dans le nord et le centre du pays, Busan et Jeju ont plafonné à 16°C, tandis que Gangneung ne fait que chuter, à 12°C aujourd’hui.Pour samedi, les conditions et le mercure seront similaires à vendredi, sans la pluie sur le littoral sud.Dimanche, une amélioration se fera ressentir en début d’après-midi, avec le départ des nuages. A noter que la moitié nord perdra des degrés par rapport aux deux jours précédents alors qu’au sud, le thermomètre aura tendance à s’élever.Par ailleurs, le ciel est et sera nébuleux également à cause des poussières fines et jaunes, très présentes depuis quelques jours. Leur concentration est « mauvaise » sur quasiment tout le territoire, dont à Séoul, où elle est aujourd’hui quatre fois supérieure à la norme. Ce phénomène devrait se prolonger pendant le week-end.Météo-Corée a ainsi émis plusieurs avis de particules fines à l’échelle nationale. Elle recommande également aux personnes au système respiratoire faible, aux séniors et aux enfants de s’abstenir au maximum de faire des activités en plein air ou alors de porter un masque.