Le ministère de la Réunification annonce la restructuration de son organigramme

Comme les relations intercoréennes continuent de marquer le pas, le ministère sud-coréen de la Réunification a décidé de remanier sa propre structure et celle des institutions placées sous sa tutelle, ce en concertation avec le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité. L’enjeu est de renforcer l’efficacité organisationnelle selon les besoins actuels.La porte-parole adjointe du ministère de la Réunification, Lee Hyo-jung, a annoncé, aujourd’hui lors d’un point de presse régulier, que le gouvernement a publié une notification préalable au dépôt de son projet de réviser la loi concernée, ce jusqu’au 27 mars.Le texte annonce notamment deux grands changements à venir. Le ministère de la Réunification remplacera le département de la coopération humanitaire par la direction générale des droits de l’Homme et des affaire humanitaires, de sorte à élever son rang et aussi à élargir son domaine de compétences. D’ailleurs, il la dotera d’un nouveau service chargé de promouvoir les droits de l’Homme en Corée du Nord afin de renforcer la coopération nationale et internationale sur ce dossier.Par contre, le ministère supprimera le bureau de liaison intercoréen pour transférer les fonctions de communication avec Pyongyang à un nouveau service dédié à cela au sein du centre chargé du sommet intercoréen.