La part des premiers enfants parmi les nouveau-nés atteint un niveau record en 2022

Photo : YONHAP News

La part des premiers enfants a dépassé la barre des 60 % de l’ensemble des nouveau-nés l’année dernière en Corée du Sud. Ce chiffre ne signifie pas toutefois qu’un plus grand nombre de personnes ont eu des enfants, mais plutôt que les couples ne tendent à en avoir qu’un seul.Pour les sud-Coréens, il n’est pas facile de se résoudre à avoir un deuxième enfant. Comme en témoigne Yoo Seon-jun, un habitant de Séoul, qui estime qu’en élever un coûte aujourd’hui plus cher. Les parents subissent encore plus de pression quant à la question de s’occuper d’eux et de travailler en même temps. Une mère, du nom de Lee Mi-ae, s’inquiète déjà du fait qu’elle reprenne son travail après un an de congé maternité, en laissant son bambin à la crèche toute la journée.Selon un sondage mené auprès de 1 000 employés de bureau, hommes et femmes confondus, environ la moitié d’entre eux ont répondu ne pas pouvoir prendre librement leur congé parental. Cette tendance s’accentuait lorsqu’il s’agissait de travailleurs en CDD ou issus d’une petite entreprise.Par conséquent, les employés n’osent pas agrandir davantage leur famille. Une situation pareille a été confirmée par des statistiques récentes. Selon ces dernières, les premiers enfants ont représenté plus de 60 % des nouveau-nés en 2022. Dans le même temps, les parts des deuxièmes et troisièmes enfants se sont beaucoup rétrécies.Dans ce contexte, Jeong Ik-joong, professeur à l’université pour femmes Ewha, a souligné la nécessite de rassurer les parents sur le possible équilibre entre travail et famille.A noter que le taux de fécondité du pays du Matin clair a atteint l'année dernière un creux historique de 0,78, et devrait continuer de baisser, alors que les jeunes couples sont de plus en plus nombreux à penser qu’avoir des enfants n’est plus une obligation.