Les fermetures d’agences bancaires s’accélèrent

C’est une des conséquences de l’extension des services en ligne. Les institutions bancaires ferment de plus en plus leurs agences. Les chiffres sont éloquents.D’après les données présentées au Parlement par le Service de supervision financière (FSS), l’organe exécutif du régulateur financier, fin septembre 2022, les banques, les compagnies d’assurance et celles de cartes de crédit comptaient seulement 15 630 points d’opérations, en baisse de 740 par rapport à un an plus tôt.Ce sont les groupes bancaires qui ont supprimé le plus grand nombre d’agences, avec 389, devant les acteurs du secteur de l’assurance et les maisons de courtage en bourse, qui en ont fermé, quant à eux, 365 et 38 respectivement.En revanche, les sociétés de gestion d’actifs, elles, ont augmenté de 77, à 486, le nombre de leurs points d’accueil des clients. L’an dernier, elles ont élargi leurs activités pour financer essentiellement la promotion immobilière.Les effectifs des sociétés financières ne sont eux non plus pas à l’abri de la révolution numérique. Fin septembre dernier, leur nombre totalisait quelque 386 300 personnes, ce qui représente une régression de 1 500 sur un an. Près de 5 000 individus ont quitté leur travail dans les banques et les compagnies d’assurance, tandis que les sociétés de courtage en bourse et celles de gestion d’actifs ont, quant à elles, embauché environ 2 500 employés de plus.Un résultat qui est évidemment dû à la multiplication des opérations virtuelles. Mais que faire alors des citoyens qui se retrouvent en vulnérabilité numérique ou qui n’ont pas de connexion internet ? La suppression des opérations manuelles est donc parfois pointée du doigt.Face à cela, la Commission des services financiers (FSC), l’autorité de régulation financière, et le FSS sont à pied d’œuvre pour inciter les banques à maintenir leurs agences ou encore à partager entre elles le même point de vente. Dans le cadre des mesures en ce sens, elles demanderont, de manière plus stricte, aux institutions bancaires de les informer à l’avance de la fermeture de leurs agences, et d’élargir leurs services ciblant les personnes âgées.