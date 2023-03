Pyongyang proteste contre les exercices Corée-USA

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a vivement réagi contre les manœuvres militaires conjointes entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, ainsi qu'au déploiement d'un porte-avions américain à propulsion nucléaire dans le sud de la péninsule, en affirmant qu'elle ne « pardonnera jamais ses ennemis et les punira sans pitié ».Le Rodong Sinmun a protesté aujourd’hui contre ces exercices militaires sud-coréano-américains en les qualifiant de « prélude à une invasion visant à provoquer une guerre nucléaire contre notre République ». Le journal officiel du Parti des travailleurs du pays communiste a ajouté qu'une démonstration de force d'une telle ampleur n'avait jamais eu lieu auparavant.Selon le média officiel du régime, Kim Jong-un a déclaré que Pyongyang continuera de renforcer ses capacités d'autodéfense et d'attaque préemptive, tant que Washington et ses suiveurs poursuivent leurs menaces et chantages nucléaires et n'abandonnent pas leurs exercices de guerre annuels. Le quotidien a aussi rapporté que des voix continuent de s'élever partout sur le territoire pour appeler à démontrer la puissance absolue et imbattable de la Corée du Nord à ses ennemis.Le journal a également salué le dévoilement hier de têtes nucléaires tactiques, qui a été « accueilli avec ferveur par le peuple ». Avant d'ajouter que le pays a raison de poursuivre son développement de ses capacités d'autodéfense. Le vice-ministre nord-coréen de l'Industrie du charbon Ri Yong-Chol, cité par le quotidien, a affirmé que « le puissant arsenal nucléaire dont dispose le Nord n'a pas de visée publicitaire ni propagandiste et que les envahisseurs finiront par goûter à son goût amer ». A noter qu'il est rare qu'un média nord-coréen destiné à la population profère autant d'hostilités.Pour rappel, Séoul et Washington ont mené l'exercice militaire conjoint « Freedom Shield », du 13 au 23 mars. Ils ont également débuté le 20 mars leur manœuvre de débarquement amphibie « Ssangyong » qui durera jusqu'au 3 avril prochain.