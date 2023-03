Football : la Corée du Sud perd en amical face à l’Uruguay

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s’est inclinée hier soir face à l’Uruguay (2-1) en match amical au stade de la Coupe du monde à Séoul.Rapidement mené au score (10e), les hommes de Jürgen Klinsmann, qui dirigeait pour son deuxième match la sélection sud-coréenne, sont revenus au score en début de seconde période grâce au milieu de terrain Hwang In-beom (51e). Réorganisés pour cette rencontre en 4-4-2 par le coach allemand, avec Son Heung-min et Hwang Ui-jo en pointe, les guerriers de Taegeuk, ont finalement encaissé un nouveau but 12 minutes après leur égalisation.Le pays du Matin clair a ensuite poussé, voyant deux buts refusés légitimement par l’arbitre. La rencontre s’est ainsi achevée sur le score de 2 à 1 en faveur des Uruguayens.Le bilan de Klinsmann pour ses deux premiers matches à la tête de la Corée du Sud est d’un nul, obtenu le 24 mars face à la Colombie (2-2), et une défaite. Le prochain rassemblement de l’équipe nationale est prévu pour juin.