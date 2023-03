Un ex-chef de la sécurité arrêté pour une affaire liée à une proposition de la loi martiale

Photo : YONHAP News

L'ancien chef du Commandement de la sécurité de la défense (DSC), Cho Hyun-chun, est rentré ce matin en Corée du Sud après plus de cinq ans de fuite. Celui qui est soupçonné d'être à l'origine d'une proposition d'instauration de la loi martiale en plein processus de destitution contre la présidente d’alors Park Geun-hye est arrivé à l'aéroport international d'Incheon vers 6h30, en provenance des Etats-Unis où il séjournait. Il a immédiatement été arrêté par les forces de l'ordre qui l'attendaient.Devant les journalistes, Cho a indiqué avoir décidé de rentrer afin de faire la lumière sur les faits liés au document en question et d'assumer sa part de responsabilité éventuelle.L'ex-patron de l'organisation militaire chargée de la sécurité intérieure est suspecté d'avoir ordonné à un groupe de travail d'élaborer un plan d'urgence proposant de proclamer la loi martiale, et de l'avoir transmis au ministre de la Défense de l’époque Han Min-koo, en février 2017, à la veille de l'annonce de la décision de la Cour constitutionnelle concernant la destitution de Park.Le fugitif a pris sa retraite en septembre de la même année, avant de partir pour les Etats-Unis trois mois plus tard. En septembre 2018, l'équipe d'investigation conjointe du Parquet et de l'armée a obtenu ont obtenu un mandat d'arrêt contre lui. Cependant, comme ce dernier restait introuvable, elle a suspendu son enquête deux mois après.En septembre 2022, Cho avait déjà déclaré son intention de revenir en Corée du Sud de son plein gré et de coopérer avec les autorités dans leur enquête.