Révision de la loi sur la gestion des céréales : le Premier ministre prévoit de proposer au président d’exercer son droit de veto

Le projet de révision de la loi relative à la gestion des céréales risque d’aggraver davantage la culture du riz. C’est ce qu’a déclaré, cet après-midi, le Premier ministre à travers une allocution à la nation. Pour Han Duck-soo, ce texte initié par le Minjoo, la première force de l’opposition, n’est ni pour les riziculteurs, ni pour le développement de l’agriculture. Il a alors fait savoir qu’il allait proposer au président de la République d’exercer son droit de veto.En quoi consiste ce projet de loi ? En gros, il oblige le gouvernement à acheter le surplus de riz, soit si sa production est excédentaire de plus de 3 à 5 %, ou si ses prix reculent de plus de 5 à 8 % par rapport à l’année précédente. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, s’y est opposé en arguant que cela séduirait davantage les agriculteurs pour pérenniser le cercle vicieux entre la surproduction et la chute des prix et qu’elle pèsera trop lourd sur le budget de l’Etat. Le Minjoo avait alors fait cavalier seul au nom du droit à la vie des agriculteurs et à la sécurité alimentaire pour faire voter sa proposition au Parlement. Le texte a été adopté, la semaine dernière, avec 169 voix pour, 90 contre et sept abstentions.