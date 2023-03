Electricité : le prix va augmenter en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen rendra sans doute publique demain la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité qui sera appliquée à partir du mois prochain.L'exécutif et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, se sont mis d'accord pour procéder à cette augmentation, jugée inévitable en raison de la gestion déficitaire de la Kepco, la plus grande compagnie d’électricité du pays, et de la Kogas, son équivalent pour le gaz.Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, Lee Chang-yang, a ainsi averti que la situation financière dans le rouge de ces entreprises publiques risquait de déstabiliser l'approvisionnement énergétique du pays. Son ministère a ainsi proposé à l'Assemblée nationale plusieurs projets de nouvelle tarification.A en croire Park Dae-chul, directeur politique du PPP, l’accroissement sera limité, pour ne pas alourdir les charges des citoyens, et l'aide aux classes vulnérables sera renforcée.A l’origine, le ministère avait eu l'idée de relever de 13,1 wons le kWh, soit moins d’un centime d’euros, comme au premier trimestre de cette année. Mais finalement une majoration de presque quatre centimes d’euros sera nécessaire pour combler les pertes de la Kepco qui s'élèvent à 30 000 milliards de wons, soit 21,1 milliards d'euros. Un déficit causé par son prix d'achat supérieur à celui de vente.Les spécialistes indiquent que le deuxième trimestre conviendrait le mieux à ce redressement des tarifs de l'énergie. En effet, au troisième semestre, la consommation d'électricité à tendance à s’envoler du fait de l’utilisation des climatiseurs tandis que la hausse des cours internationaux se réalise en général au quatrième.Par ailleurs, concernant les prix du gaz, gelés lors des trois premiers mois de l’année, ils augmenteront également. Cependant, le gouvernement rencontre des difficultés pour fixer le pourcentage de ces hausses, qui pourraient nourrir de nouveau l'inflation et contracter la consommation.