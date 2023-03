La présidence sud-coréenne assure le maintien de l’embargo sur les produits halieutiques de Fukushima

Photo : YONHAP News

La presse japonaise continue de se faire l’écho des propos tenus, selon elle, par le président sud-coréen lors de son voyage à Tokyo, les 16 et 17 mars.Yoon Suk-yeol s’était alors entretenu en tête-à-tête avec le Premier ministre Fumio Kishida. Il avait également rencontré les dirigeants politiques nippons. Parmi eux Fukushiro Nukaga, ex-patron de l’Union parlementaire Japon-Corée du Sud.D’après Kyodo News, à cette occasion, ce dernier a demandé la compréhension du gouvernement de Séoul pour le projet de déversement en mer des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. L’homme politique japonais a en même temps sollicité la levée de l’embargo sur les produits halieutiques en provenance de l’archipel. Le chef de l’Etat sud-coréen a alors répondu qu’« il allait convaincre ses concitoyens, même si cela prendrait du temps ».Toujours selon la même agence de presse, le président Yoon a indiqué que l’administration de son prédécesseur Moon Jae-in semblait avoir évité de comprendre la question des eaux contaminées.Le Bureau présidentiel de Yongsan a réagi à une telle information. Un de ses responsables a redit que le gouvernement n’arrêterait jamais une décision susceptible de menacer la santé et la sécurité de la population. Et de souligner que la question du rejet dans l’océan des eaux de Fukushima et celle des produits de la mer de cette région sont liées l’une à l’autre. Autrement dit, afin de les importer de nouveau, leur sécurité doit être prouvée scientifiquement et les sud-Coréens doivent afficher un sentiment de confiance.