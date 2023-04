IRA et Chips Act : Yoon demande la sollicitude de Washington envers les entreprises sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Le président de la République a appelé l’administration américaine à faire en sorte que les entreprises sud-coréennes ne connaissent pas de difficultés dans le sillage de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA) et de celle dite « Chips Act » visant à développer l’industrie des semi-conducteurs aux Etats-Unis.Yoon Suk-yeol a fait part de sa position hier lors de sa rencontre avec la représentante américaine au Commerce extérieur (USTR), Katherine Tai, au Bureau présidentiel de Yongsan.Selon le porte-parole de la présidence, le numéro un sud-coréen a tenu d’abord à apprécier le fait que Séoul et Washington ont su coopérer étroitement pour lever une grande partie des incertitudes redoutées par les firmes du pays du Matin clair concernant la publication récente des mesures « garde-fou » du Chips Act américain. Il a ensuite demandé à son interlocutrice de s’intéresser favorablement aux sociétés sud-coréennes de sorte qu’elles ne soient pas lésées par ces dernières.Toujours d’après Lee Do-woon, le chef de l’Etat a expliqué notamment que les entreprises du pays sont préoccupées par la demande excessive d’informations parmi les conditions détaillées que les USA ont dévoilées pour l’octroi de ses subventions destinées aux fabricants de composants électroniques sur son sol. Le président Yoon a ainsi appelé l’administration Biden à traiter les firmes sud-coréennes « d’une manière amicale ».Tai a répondu que les inquiétudes exprimées par le gouvernement et les sociétés sud-coréens ont bien été entendues. Elle a ajouté que les Etats-Unis souhaitent instaurer des chaînes d’approvisionnement résilientes avec leur pays alliés, y compris la Corée du Sud.Pour rappel, le pays de l’Oncle Sam a dévoilé, lundi dernier, ses conditions détaillées pour l’octroi de ses aides financières aux entreprises qui fabriquent des composants électroniques sur son territoire dans le cadre du « Chips Act ». Selon ce texte, il faudra présenter des données sensibles relevant même du secret industriel et commercial afin de bénéficier de ces soutiens.