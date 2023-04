Electricité et gaz : le gouvernement et le PPP remettent à plus tard la hausse des prix

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud allait relever les tarifs de l’énergie au deuxième trimestre. Finalement, la hausse ne s’appliquera pas dès le 1er avril et se fera encore attendre. C’est ce qu’ont décidé ce matin le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, lors de leur réunion de concertation en la matière organisée à l’Assemblée nationale.Park Dae-chul, le président du comité politique du PPP, a expliqué les raisons du report de la hausse des prix de l’électricité et du gaz. L’exécutif et le parti présidentiel ont tous deux constaté de nouveau qu’il était inévitable de remonter les tarifs à cause du déficit abyssal accumulé respectivement chez la Kepco et la Kogas, les sociétés publiques d'électricité et de gaz.Toutefois, selon Park, le gouvernement et le PPP ont jugé qu’il serait nécessaire de recueillir davantage les avis des experts et l’opinion publique avant de choisir la meilleure option parmi celles proposées par le ministère de l’Industrie pour déterminer quand et dans quelle mesure les prix des deux énergies devraient augmenter.Le député du parti présidentiel a également justifié ce report par la volonté de réduire au maximum les charges pesant sur la population. Selon lui, sa formation et l’exécutif ont souligné ensemble que la Kepco et la Kogas devraient déployer tous leurs efforts pour se restructurer de fond en comble.