Fukushima : les négociations Séoul-Tokyo sur l’envoi de la délégation sud-coréenne se prolongent

Photo : YONHAP News

La réunion entre Séoul et Tokyo sur l’envoi de l’équipe d’inspection sud-coréenne sur le rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima s’est tenue vendredi après-midi. Cependant, les 12 heures de tractations n'ont pas été suffisantes pour trouver un accord.Selon le ministère-sud-coréen des Affaires étrangères, de nouvelles discussions doivent avoir lieu dans les plus brefs délais pour déterminer les détails de la visite qui devrait durer quatre jours.Alors que le pays du Matin clair estime que la délégation doit mener des activités qui ressemblent quasiment à des examens, l’archipel s’y oppose fermement. Durant les pourparlers, les deux parties étaient en confrontation sur l’objectif de l’inspection, les installations à passer en revue et les données à fournir.Plus tôt, un responsable du bureau de coordination des politiques du gouvernement (OPC) sud-coréen a déclaré que l’équipe d’experts aura pour mission de vérifier l’opération des installations du traitement et du déversement des eaux usées, ainsi que les capacités d’analyses des matières radioactives du Japon.