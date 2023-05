Le festival des lanternes a rassemblé environ 50 000 personnes

Photo : YONHAP News

Le festival des lanternes en forme de lotus, appelé « Yeondeunghoe », s’est déroulé samedi dernier. Il s’agissait de la première édition de grande envergure organisée depuis la levée du port du masque autrefois imposé dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.L'événement s’est tenu en amont de l’anniversaire de Bouddha, le huitième jour du quatrième mois selon le calendrier lunaire, qui tombe cette année le 27 mai.Le comité de préservation des lanternes a estimé que la manifestation avait réuni une soixantaine d’organisations et environ 50 000 individus. L’édition 2023 du Yeondeunghoe a débuté à 16h30 sur le campus de l’université Dongguk. Le défilé de lanternes s’est poursuivi jusqu’au temple Jogye en passant par la porte est Heunginjimun et Jongno.Le lendemain, de 12h à 18h, plusieurs événements, tels que des cours de dessin de motifs traditionnels et des dégustations de plats de temple, ont été organisés devant le temple Jogye.