Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé de soutenir la Birmanie qui a récemment été touchée par le puissant cyclone Mocha.D’après l’annonce faite hier par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le pays d’Asie du Sud va bénéficier d’une aide humanitaire d’une valeur de 500 000 dollars. Séoul s’attend à ce que cette assistance permette aux victimes de la catastrophe naturelle de retrouver rapidement une vie normale et de restaurer les zones sinistrées.Selon le dernier bilan, au moins 54 personnes ont trouvé la mort et plus de 230 000 individus ont perdu leur foyer.