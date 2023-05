Kwon Young-se : Séoul se prépare à l’éventuelle fuite massive de nord-Coréens par la mer

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud se prépare aussi à la possibilité d’une arrivée massive de boat-people nord-coréens. C’est son ministre de la Réunification qui a fait cette remarque hier devant la commission parlementaire compétente, en réponse à la question d’un député.Cet élu, Chung Jin-suk du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a alors évoqué le fait que neuf membres de deux familles nord-coréennes ont fait défection au Sud début avril en franchissant la frontière maritime intercoréenne en mer Jaune. Avant d’interroger Kwon Young-se sur les mesures prises par le gouvernement dans la perspective de fuites collectives d’autres habitants par la mer.L’ancien chef du comité d’urgence du PPP a aussi indiqué que la situation dans le pays communiste semblait urgente en raison des pénuries alimentaires.Selon le ministre, il est certain qu’au Nord la situation économique et alimentaire s’est dégradée au cours de ces dernières années. Et les nouveaux déserteurs auraient pu quitter leur pays en profitant d’un contrôle affaibli par le recul de l’épidémie de coronavirus. Le nombre de ceux qui devront leur emboîter le pas pourrait désormais augmenter, plus particulièrement après la réouverture des frontières avec la Chine.