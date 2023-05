Nuri : confirmation du lancement dans la matinée

Photo : YONHAP News

La décision du lancement de « Nuri », la première fusée spatiale de conception nationale, sera rendue publique dans le courant de la matinée.Le comité de gestion du lancement sera convoqué aujourd'hui à 11h par le ministère des Sciences et des TIC et l'Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari) pour décider ou non de procéder au tir. Initialement prévu hier à 18h24, il avait été reporté deux heures avant pour des raisons techniques. Des experts du Kari ont passé une nuit blanche pour traiter le dysfonctionnement et le réparer.D’après des ouï-dire, l’équipe chargée du tir estime que le lancement de Nuri aura lieu aujourd’hui. Toutefois, aucune annonce officielle n’a été effectuée jusqu’à présent.Lors d'un briefing hier, Oh Tae-seok, premier vice-ministre des Sciences et des TIC, a fait savoir qu'une erreur avait été détectée dans le processus de contrôle de la valve d'injection d'hélium à basse température. Une anomalie de transmission entre la rampe de lancement et les ordinateurs associés. Il a assuré que la fusée resterait érigée lors de la résolution du problème, étant donné que ce dernier ne provient pas de l'engin lui-même.Selon le Kari, la situation peut être fixée dans la matinée, si aucune autre défaillance n’est détectée d’ici là. Ko Jeong-hwan, chef du développement des lanceurs de l’institut, a précisé qu'une fois décidé, le lancement de Nuri aura lieu aujourd’hui à 18h24, le même horaire prévu hier. Sinon, le tir sera reporté au 31 mai au plus tard. Il a tenu à préciser que la fusée ainsi que les satellites embarqués pourraient rester à la verticale pendant une semaine sans aucun souci.