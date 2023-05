La BOK gèle son taux directeur et abaisse sa prévision de croissance pour 2023

Photo : YONHAP News

Comme attendu, la Banque de Corée (BOK) a décidé aujourd’hui de maintenir son taux directeur, à 3,5 %, et ce pour la troisième fois d’affilée. Elle avait fait de même en février et le mois dernier.La banque centrale a détaillé avoir opté encore pour le gel après avoir jugé approprié de garder le cap sur l’austérité, l’inflation devant rester supérieure à l’objectif fixé pendant un certain temps, bien qu’elle ralentisse. En avril, la hausse des prix à la consommation est repassée en dessous de 4 % pour la première fois en 14 mois pour se situer à 3,7 %. Cela dit, le chiffre a dépassé ce seuil, si on ne prend pas en compte les produits alimentaires et l’énergie, dont les cours sont fluctuants.L’institution estime aussi que la croissance économique est toujours au ralenti, avec des exportations et des investissements en berne. De ce fait, elle a revu à la baisse sa prévision de progression du PIB à 1,4 % pour cette année, contre 1,6 % attendu auparavant. Sachez que le Fonds monétaire international (FMI), lui, table sur un bond de 1,5 %.Depuis l’an 2000, la Corée du Sud n’a jamais enregistré une croissance de moins de 2 %, sauf lors de la crise économique mondiale de 2009 et en 2020 dans le sillage de l’épidémie de coronavirus.La BOK a également maintenu sa prévision d’inflation, à 3,5 % en 2023. Elle a, en outre, prévu que la reprise de l’activité économique devrait être en corrélation notamment à celle du secteur des technologies et de l’information et de l’économie chinoise. Autrement dit, l’incertitude est toujours élevée.