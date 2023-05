Le gouvernement se prépare à un été rude et précoce

Photo : YONHAP News

Cette année, l’été va débuter plus tôt et s’annonce bien plus chaud et humide que la normale, selon les dernières prévisions de Météo-Corée pour les trois mois qui viennent. Le 16 mai déjà, le thermomètre affichait plus de 31°C dans certaines villes. Le seuil des 30°C a ainsi été franchi une semaine plus tôt qu’en 2022.Afin de s’y préparer, le gouvernement a décidé d’avancer la période durant laquelle est mise en place une mesure visant à adapter l’offre d’électricité à la demande. Cette décision a été prise hier lors d’une réunion organisée par le ministère de l’Industrie et de l’Energie. Les représentants des acteurs majeurs du marché de l’électricité y étaient eux aussi présents. Ils sont convenus d’appliquer le dispositif en question à partir du 26 juin, contre le 4 juillet l’an dernier.De manière générale, les pics de consommation électrique sont enregistrés la deuxième semaine du mois d’août. Mais, cette année, il est possible qu’ils le soient en juillet, comme l’an dernier, vu les tendances saisonnières et les prévisions météo. L’année dernière, la demande a atteint des sommets le 7 juillet, avec 93 MW.