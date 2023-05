Les députés désormais obligés de déclarer aussi leurs cryptoactifs

Photo : YONHAP News

L’affaire Kim Nam-kuk a conduit ses collègues de l’Assemblée nationale à voter hier deux amendements, l’un sur la déontologie des fonctionnaires et l’autre sur le Parlement.Ces révisions obligent désormais à tous les députés d’inclure aussi les cryptoactifs, même si leur valeur est insignifiante, dans l’inventaire des biens qu’ils détiennent pour la déclaration de patrimoine. Elles restreignent aussi leur possession par les fonctionnaires mieux placés pour obtenir les informations sur les monnaies numériques et pour jouer de leur influence sur le secteur, ainsi que par les autres intéressés.Hier, une autre résolution de même nature, adoptée la semaine dernière par la commission parlementaire des affaires politiques, a elle aussi été approuvée. Il s’agit de solliciter tous les législateurs en exercice pour déclarer, de leur propre gré, la situation ou l’évolution des cryptomonnaies qu’ils ont acquises depuis le tout début de leur mandat.Pour rappel, l’affaire Kim Nam-kuk a été révélée début mai par un quotidien national conservateur. Elle met en cause ce jeune élu indépendant. Il est accusé d’avoir investi une somme colossale pour acheter des monnaies virtuelles. Cela a suscité une polémique d’ampleur. Au moment de la révélation des faits, il appartenait au Minjoo, la principale formation de l’opposition.