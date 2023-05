Nuri : communication renouvelée avec NEXTSat-2

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a vu, jeudi soir, sa première fusée spatiale de conception nationale atteindre l’altitude souhaitée dans l’espace. Depuis ce lancement, le pays du Matin clair était impatient de savoir si « Nuri » avait réussi à mettre en orbite les huit satellites à son bord. Le ministère des Sciences et des TIC a déclaré, ce matin, que le satellite principal NEXTSat-2 a pu établir la communication avec la station au sol.Hier, peu après 18h24, lorsque Nuri s’est envolé, tout le monde poussait des cris de joie au Centre spatial de Naro à Goheung, situé dans le sud-ouest du territoire. Un moment fort de voir les efforts de longue haleine porter enfin leurs fruits.Une fois à 550 km d'altitude, l’engin a éjecté les huit satellites, les uns après les autres, sur une orbite héliosynchrone. Parmi ces charges utiles, la plus importante est le petit satellite de nouvelle génération, NEXTSat-2. Environ 40 minutes après le lancement, la station Sejong le Grand en Antarctique a reçu pour la première fois ses signaux. Ensuite, cela a été au tour de la station au sol de Daejeon, à 19h58, de les capter. Ce matin, cette dernière et d’autres stations à l’étranger ont pu renouveler la communication avec lui.Selon le ministère, ces connexions ont permis de vérifier que NEXTSat-2 fonctionnait normalement. Selon un responsable chargé de la politique des grands projets publics au ministère, le Centre spatial de Naro continuera à examiner l’état du microsatellite pendant une semaine. Celui-ci doit en effet déployer les antennes de son radar imageur et également stabiliser sa position.En ce qui concerne quatre satellites cubiques (cubesats) baptisés « SNIPE », fabriqués par l'Institut d'astronomie et des sciences spatiales de Corée, la station au sol a réussi à établir la communication avec deux d’entre eux. Elle essaye toujours actuellement de le faire avec les deux autres. Par ailleurs, la connexion a été établie avec deux des trois cubesats industriels, et des tentatives sont en cours pour le dernier.Le ministère des Sciences et des TIC se montre optimiste. Selon lui, la réception des signaux du satellite le plus important laisserait penser qu’il en irait de même pour les cubesats.NEXTSat-2 est censé tourner autour de la planète Terre 15 fois par jour sur une orbite héliosynchrone pour accomplir sa mission de deux ans.