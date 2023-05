Photo : YONHAP News

La Commission électorale nationale (NEC) se retrouve dans la tourmente. Son secrétaire général Park Chan-jin et son adjoint Song Bong-sup ont démissionné de leurs postes. C’est ce qu’a annoncé hier cet organisme chargé de superviser la mise en œuvre des procédures électorales dans un communiqué de presse.Les numéros deux et trois de l’institution sont tous deux soupçonnés d’embauche privilégiée de leurs enfants au sein de la commission, respectivement en 2022 et 2018. Une allégation qui a provoqué un tollé général et l’ouverture d’un audit spécial.Avant même que les résultats de cette inspection tombent, les deux hommes ont annoncé leur départ pour endosser, selon eux, la responsabilité de la situation.Indépendamment de l’audit en cours, la NEC mène actuellement ses propres enquêtes pour savoir s’il y a encore d’autres cas similaires.