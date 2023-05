Fukushima : retour de la délégation sud-coréenne

Photo : YONHAP News

La délégation sud-coréenne a achevé, hier, sa mission à la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon. Sur place, les 21 experts ont examiné des installations de décontamination au sujet du plan nippon de rejet des eaux polluées de celle-ci dans l’océan.Cette équipe est rentrée aujourd’hui. Et, à Séoul, les deux principaux partis politiques ont déjà fait part de leur position respective.Au Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, le patron de son groupe parlementaire, Yun Jae-ok, a annoncé le projet de tenir une réunion au moment opportun pour que les spécialistes puissent rendre compte de leurs activités, soit à l’Assemblée nationale, soit au nom du gouvernement. Dans la foulée, le PPP a accusé le Minjoo, la principale force de l’opposition, de semer la panique et de répandre de fausses allégations malgré la position de l’exécutif qui s’oppose à tout déversement des eaux contaminées dont la sécurité n’aura pas été prouvée.Selon le mouvement au pouvoir, le parti du centre-gauche agirait ainsi dans le but de détourner les yeux de la population des scandales judiciaires et éthiques dont il est éclaboussé, tels que l’affaire de cryptomonnaies autour de son ancien député Kim Nam-kuk.Quant au Minjoo, il a estimé que la délégation semblait rentrer bredouille comme il s’y attendait. Il a accusé le gouvernement de l’avoir instrumentalisé pour « indulgencier » le Japon. Son chef, Lee Jae-myung, a affiché la volonté d’examiner minutieusement le rapport des experts en mobilisant toutes les commissions permanentes parlementaires liées au dossier des eaux contaminées.Par ailleurs, Lee a appelé le Bureau présidentiel de Yongsan à faire de part de l’intention de n’autoriser en aucun cas la reprise des importations des produits agricoles et halieutiques en provenance de Fukushima.