Sondage : la popularité de Yoon Suk-yeol remonte à 40 % pour la 1re fois en trois mois

Photo : YONHAP News

Une première en trois mois. Yoon Suk-yeol a de nouveau affiché une cote de confiance de 40 %, selon un récent sondage.D’après ce baromètre réalisé du 22 au 26 mai par l’institut Realmeter pour le site d’information Mediatribune, le chef de l’Etat a ainsi regagné un point par rapport à une semaine plus tôt. De fait, sa popularité n’a cessé de remonter pour la cinquième semaine d’affilée depuis fin avril, date à laquelle le sommet sud-coréano-américain à Washington a eu lieu. Durant cette période, il a récupéré un total de 7,4 points.Conséquence logique : 56,7 % des sondés, soit 1,2 point de moins que lors d’une enquête précédente, ont désormais une opinion négative.A en croire un chercheur de l’institut, c’est la première fois depuis la prise de fonctions du président Yoon que les sud-Coréens lui ont fait plus confiance pour la cinquième semaine consécutive. Il a expliqué ce rebond pour l’essentiel par les actions diplomatiques et sécuritaires du président de la République.Le regain d’opinions favorables a été constaté dans plusieurs villes et provinces, notamment à Daegu et dans sa province proche, celle de Gyeongsang du Nord, le fief traditionnel du parti présidentiel. A l’inverse, dans la province de Jeolla, le bastion du centre-gauche, ils ont été plus nombreux à se déclarer insatisfaits de la manière de gouverner du dirigeant.L’enquête a été effectuée auprès d’un échantillon de 2 504 électeurs de plus de 18 ans à travers le pays par téléphone (fixe ou mobile). Son niveau de confiance est de 95 %, avec une marge d'erreur de plus ou moins 2,1 points. Le taux de réponse est de 2,9 %.