Photo : YONHAP News

Les deux indices de la Bourse de Séoul ont clôturé ce mardi dans le vert, après les trois jours de fermeture pendant le week-end prolongé en raison de l'anniversaire du Bouddha. Le Kospi, son indice de référence, reprend sur sa lancée de vendredi et augmente de 1,04 %. Il termine ainsi la séance à 2 585,52 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, se redresse et gagne, quant à lui, 0,98 % et finit la journée à 851,50 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et d'un rien face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 416,05 wons (-6,34 wons) et le dollar américain 1 324,90 wons (-0,10 won).