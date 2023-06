Production et consommation : en baisse en avril

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré une baisse de ses indicateurs économiques de capacité de production et de consommation, mais un léger progrès de celui des investissements dans les équipements en avril par rapport au mois précédent.Selon les chiffres publiés ce matin par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice de la production industrielle, calculé en base 100 en 2020, s’est rétréci de 1,4 % en un mois pour atteindre 109,8. Contrairement au domaine de la construction qui a vu sa production croître, celle dans l’industrie manufacturière est tombée de 1,2 % en avril, contre un bond de 5,6 % affiché le mois précédent. Le domaine des semi-conducteurs a connu, pour sa part, un recul de 0,5 %.La consommation a elle aussi reculé de 2,3 %. Principale cause : la réduction des ventes de biens semi-durables et non durables. Les investissements dans les installations et les équipements ont, quant à eux, augmenté de 0,9 %.L’indicateur reflétant la conjoncture économique actuelle s’est élevé, de son côté, à 99,9, en hausse de 0,2 point par rapport à mars. La tendance haussière se poursuit ainsi pour le troisième mois consécutif. Par contre, celui prévoyant la situation économique à venir s’est rétréci à 98, en repli de 0,1 point.