Séoul et Paris signent un accord de coopération militaire spatiale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la France ont signé un mémorandum d'entente pour la coopération spatiale militaire bilatérale. C'est ce qu'a annoncé mardi le ministère sud-coréen de la Défense.Lors de la cérémonie de signature qui a eu lieu hier à Séoul, les deux pays ont respectivement été représentés par Choi Byung-ok, le directeur général du bureau de la politique de défense du ministère sud-coréen de la Défense, et Philippe Adam, le commandant de l’Espace du ministère français des Armées.A cette occasion, Choi a affirmé que ce protocole d'accord a jeté les bases d'un cadre institutionnel pour un véritable partenariat entre Séoul et Paris en matière de défense spatiale. Il a proposé de développer activement la coopération bilatérale à travers notamment la participation de la Corée du Sud à des exercices spatiaux internationaux conduits par la France et la mise en place de recherches conjointes dans le domaine de la politique spatiale.De son côté, son interlocuteur a manifesté son intérêt pour les capacités du pays du Matin clair en matière de défense spatiale, avant de promettre d’œuvrer pour un partenariat bilatéral gagnant-gagnant.A travers un communiqué, le ministère sud-coréen de la Défense a expliqué que la conclusion de cet accord revêt une signification particulière non seulement pour l'élargissement de la coopération des armées des deux nations, mais aussi parce qu'il constitue un premier pas vers une diversification de la collaboration militaire spatiale.