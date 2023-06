Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis n’ont pas tardé à réagir au tir de projectile de la Corée du Nord de ce matin. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche a publié une déclaration qualifiant ce lancement de « violation éhontée » qui va à l’encontre de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.D’après Adam Hodge, cet acte ne fait qu’accroître les tensions dans la région et au-delà. Avant d’ajouter que le président Joe Biden et les membres du NSC surveillaient de près la situation et ce en étroite collaboration avec leurs alliés et partenaires.Tout en appelant la communauté internationale à dénoncer ensemble ce tir, Washington a tout de même laissé la porte du dialogue avec Pyongyang ouverte.