Yoon Suk-yeol : le service de sécurité sociale doit reposer sur l’économie de marché

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré que le service de protection sociale doit être industrialisé et suivre l’économie de marché. Yoon Suk-yeol a tenu ces propos lors de la réunion sur les politiques de la sécurité sociale qu’il a présidée ce matin à la Maison bleue, pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir.Selon le chef de l’Etat, le système de bien-être social qui dépasse les capacités financières du pays ronge la société, et il doit maintenir un équilibre pour ne pas porter atteinte à la croissance et au développement de la société.Yoon a souligné la nécessité d’assurer la liberté de choix aux demandeurs à travers la concurrence sur le marché. D’après lui, il existe des dizaines de milliers de projets de services sociaux au pays du Matin clair, mais il est difficile pour les citoyens d’en bénéficier efficacement. Il est alors important de réorganiser et fusionner ces politiques, et de concentrer les prestations sociales en espèces principalement aux classes les plus vulnérables.Le rassemblement s’est tenu en présence du Premier ministre, des ministres et vice-ministres concernées, ainsi que des membres privés de la commission de la sécurité sociale, et de celle sur la dénatalité et le vieillissement de la société, entre autres.Le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé axer les politiques du bien-être social sur les classes prioritaires, le renforcement des services, la réforme des finances publiques, et simplifier les systèmes qui se chevauchent.