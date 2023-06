Tir de projectile nord-coréen : Pékin campe sur ses positions

Photo : YONHAP News

Quelle est la réaction de la Chine face au lancement du projectile de son allié nord-coréen ? Cet après-midi, la porte-parole de son ministère des Affaires étrangères a déclaré, au cours d’un briefing régulier, que chaque côté doit essayer de résoudre les inquiétudes d’une manière équilibrée et ce à travers des discussions significatives.Mao Ning a également ajouté que la situation géopolitique actuelle dans la péninsule coréenne est quelque chose que Pékin n’avait pas souhaité voir.Plus tôt, aux Etats-Unis, la voix du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche avait publié une déclaration qualifiant ce lancement de violation à l’encontre de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu. Pour Adam Hodge, cet acte ne fait qu’accroître les tensions dans la région et au-delà. Avant d’ajouter que le président Joe Biden et les membres du NSC surveillaient de près la situation et ce en étroite collaboration avec leurs alliés et partenaires.Washington a pourtant laissé la porte du dialogue avec Pyongyang ouverte, tout en appelant la communauté internationale à dénoncer conjointement ce tir.