Kim Yo-jong confiante sur le succès du prochain lancement du satellite espion

Photo : YONHAP News

Après avoir annoncé l’échec du lancement, hier, de ce qui a été présenté comme un satellite de reconnaissance militaire, la Corée du Nord a reconfirmé aujourd’hui sa volonté de poursuivre l’opération et a critiqué les Etats-Unis pour l’avoir condamnée.C’est l’influente sœur de Kim Jong-un qui en a fait part dans un message publié par l’agence de presse officielle KCNA. Kim Yo-jong y a affirmé que le tir d’un satellite espion relevait du droit à l’autodéfense de son pays et que malgré cela, Washington y manifestait ostensiblement son hostilité.« Si le lancement de notre satellite doit être dénoncé, les autres nations à commencer par les USA, qui en ont déjà envoyé plusieurs milliers dans l’espace doivent eux aussi l’être », a-t-elle prétendu.Toujours selon la sœur cadette de l’homme fort de Pyongyang, il est absurde et illogique que les Etats-Unis fustigent la tentative nord-coréenne, d’autant qu’ils ont « garni le ciel de la péninsule d’un grand nombre de satellites espions ». Elle s’est dite aussi confiante que le satellite de reconnaissance militaire de son pays serait mis en orbite dans un avenir proche et entamerait sa mission.La jeune femme en a profité pour rejeter une nouvelle fois l’appel au dialogue de Séoul et Washington. De fait, elle a répété que sa nation n’en ressentait pas le besoin et qu’il n’y avait pas non plus de contenu sur lequel échanger avec eux.