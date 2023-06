Balance commerciale : déficitaire pour le 15e mois d'affilée

Photo : YONHAP News

La balance commerciale est dans le rouge pour le 15e mois consécutif à cause du marasme de l'économie mondiale et du ralentissement des activités dans les semi-conducteurs, l'industrie clé du pays du Matin clair.Selon les statistiques rendues publiques aujourd'hui par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, les exportations et les importations sud-coréennes ont atteint le mois dernier respectivement 52,24 milliards et 54,34 milliards de dollars. Il s’agit d’un recul de 15,2 % pour les premières et de 14 % pour les deuxièmes sur un an.Cette période de déficit est la plus longue depuis 1997, année qui a vu le record de pertes, pendant 17 mois, démarré.Selon le ministère, les mauvaises performances du mois dernier s'expliquent par le nombre réduit de jours ouvrés et par l'effet de base provoqué par les expéditions recensées en mai 2022 qui avaient atteint le deuxième niveau le plus élevé pour un mois de mai.Les exportations journalières ont pourtant franchi la barre des 2,4 milliards de dollars pour la première fois depuis octobre dernier.Les ventes à l'étranger d’automobiles, de machines ou de matériels de cathode « made in Korea » ont augmenté respectivement de 49,4, de 1,6 et de 17,3 %. Cependant, celles de semi-conducteurs, de produits pétroliers et de biens pétrochimiques ont chuté de 36,2, de 33,2 et de 26,3 %.