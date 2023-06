Satellite nord-coréen : Séoul et Washington se concertent sur la réponse à donner au prochain lancement

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont unanimement condamné le prochain lancement du satellite espion, annoncé hier par Pyongyang et s’y préparent.L’ambassadeur sud-coréen aux Etats-Unis a indiqué que les deux alliés avaient entamé une communication étroite à tous les niveaux, aussitôt après la tentative d’hier, finalement ratée, et qu’ils se tenaient prêts à toute éventualité. Cho Hyun-dong a ajouté que si la Corée du Nord procédait effectivement à un deuxième tir, elle en payerait le prix.La Maison blanche a elle aussi dénoncé l’opération. Selon la présidence américaine, peu importe le succès ou l’échec du lancement, l’amélioration et le développement des capacités militaires du pays communiste constituent une menace pour la péninsule et au-delà. Du coup, le coordinateur des communications stratégiques de son Conseil de sécurité nationale (NSC) John Kirby a réaffirmé que les USA continueraient à en faire assumer la responsabilité à Kim Jong-un et à son régime en consultations avec leurs alliés et partenaires.En effet, la Corée du Sud et les Etats-Unis semblent se concerter sur plusieurs options à mettre en œuvre. Il peut s’agir de manœuvres militaires communes, de nouvelles sanctions contre le Nord ou encore de la prise de mesures punitives supplémentaires par le Conseil de sécurité des Nations unies.Par ailleurs, le groupe consultatif nucléaire (NCG) sud-coréano-américain sera bientôt lancé officiellement. Composé de hauts responsables des ministères de la Défense des deux pays, il pourra tenir sa première réunion dans le courant du mois. Pour rappel, Yoon Suk-yeol et Joe Biden étaient convenus, en avril à Washington, de créer l’instance en question pour faire face ensemble à la menace atomique du royaume ermite.