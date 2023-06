Quatre sud-Coréennes sur dix connaissent une interruption de carrière

Photo : KBS News

Quatre sud-Coréennes sur dix ont observé une interruption de carrière, notamment pour s’occuper des enfants. Dans cette situation compliquée, elles trouvent urgent de renforcer le système des services sociaux destinés aux bambins.Ces résultats proviennent d'une étude sur la carrière des femmes menée l'an dernier par le ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille. Elle a été réalisée auprès de 8 000 femmes âgées de 25 à 54 ans. Il s'agit d'un examen ministériel effectué tous les trois ans.Selon cette analyse, 42,6 % des sondées ont connu une interruption de carrière suite à la naissance d'un enfant, ou pour prendre soin de leurs progénitures ou des membres de leur famille. Elles ont subi cette rupture à l'âge de 29 ans et durant neuf ans en moyenne. Chez les femmes mariées et déjà mamans, cette proportion a atteint 58,4 %.Le motif le plus évoqué de cet arrêt professionnel était inévitablement les enfants. Les femmes n'avaient pas d'autre alternative que de renoncer à leur carrière pour s'occuper d’eux. Le ministère a ainsi souligné qu'il faudrait résoudre ce problème pour réduire ce fléau. Et, la ministre Kim Hyun-sook s'est engagée à renforcer le soutien à celles qui souhaitent retrouver une vie professionnelle. Les premières concernées ont, quant à elles, rappelé le besoin urgent de créer davantage d'établissements et services d'accueil des enfants.La majorité des victimes de l’interruption de carrière depuis mars 2020, autrement dit depuis la propagation de l’épidémie de COVID-19, étaient trentenaires et travaillaient dans le secteur des services. Après cette pause, les femmes ont exercé le plus souvent des emplois temporaires ou à temps partiel, avec un salaire réduit de 20 % par rapport à leurs précédents revenus.