Favoritisme à l’embauche : la NEC refuse l’audit de la Cour des comptes

La colère ne retombe pas contre la Commission électorale nationale (NEC) dont quatre haut-cadres, dont notamment le secrétaire général et son adjoint, sont soupçonnés d’avoir usé de leur influence pour embaucher leur progéniture respective au sein de l’établissement.A l’issue d’une réunion organisée ce matin, la NEC a annoncé sa décision de ne pas accepter l’audit sur le devoir professionnel par la Cour des comptes (BAI), chargée de contrôler la régularité des politiques et des comptes publics.La NEC a justifié son refus en faisant référence à l’article 97 de la Constitution et à l’article 17 de la loi relative à la fonction publique de l’Etat. Selon le premier texte, l’audit de la NEC ne relève pas de la compétence de la BAI, et d’après le second, elle est la prérogative du secrétaire général.Par contre, la NEC a annoncé qu’elle se soumettrait en toute honnêteté à l’enquête de l’Assemblée nationale, à celle de la Commission de la lutte anti-corruption et des droits du citoyen (ACRC) et à l’investigation de la Police.