5G : le nombre d’inscrits franchit le cap des 30 millions

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, le nombre d’abonnés au réseau 5G a franchi la barre des 30 millions. Selon le ministère de la Science et des TIC, depuis le 3 avril 2019 quand le réseau ultra-rapide a débarqué dans le pays, jusqu’à la fin du mois d’avril de cette année, quelque 30 023 000 individus ont souscrit à un abonnement.Parmi les opérateurs de téléphonie mobile, SK Telecom s’est taillé la part du lion avec un peu moins de 14 350 000 clients. Viennent ensuite KT et LG U+, avec respectivement environ 9 millions et 6,4 millions d’utilisateurs.La Corée du Sud est, rappelons-le, la première nation au monde à commercialiser la 5G. Au début, quelques faiblesses, comme une couverture incomplète au niveau national, ont été critiquées. Ses usagers se sont aussi plaints de la lenteur ou de l’interruption de leurs communications. Mais six mois seulement après sa commercialisation, près de 3,5 millions de personnes l’utilisaient.