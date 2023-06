Yoon Suk-yeol : rendre hommage aux héros en uniforme est un devoir de l’Etat

Photo : KBS News

Aujourd’hui, le 6 juin, c’est la 68e journée commémorative des morts au champ d’honneur. Les sud-Coréens la célèbrent afin de rendre hommage à tous ceux qui sont tombés pour le pays.A Séoul, une cérémonie solennelle a été organisée au cimetière national, en présence du président de la République. A cette occasion, Yoon Suk-yeol a prononcé un discours. Il a alors affirmé que « honorer les héros qui se sont sacrifiés pour la patrie et pour la sécurité du peuple ainsi que ceux en uniforme, et se souvenir d’eux est un des devoirs constitutionnels de l’Etat ».Dans la foulée, le dirigeant a exprimé son respect pour eux, sa consolation pour leurs descendants et sa reconnaissance envers les casques bleus onusiens et les soldats étrangers ayant participé à la guerre de Corée.Selon le président Yoon, la Corée du Sud repose sur le sacrifice et le dévouement de tous ceux qui avaient milité pour son indépendance et pour sa fondation et qui avaient lutté pour défendre la liberté face à la force communiste et autoritaire, en les qualifiant de « héros ».Le chef de l’Etat a ensuite indiqué que les restes de 120 000 soldats qui avaient combattu pendant le conflit de 1950-1953 n’avaient pas encore été retrouvés. Avant de s’engager à les rechercher, sans compter ses efforts, et à rapatrier ceux des Coréens décédés alors qu’ils avaient lutté à l’étranger pour l’indépendance de leur nation.Yoon en a profité pour revenir sur la menace croissante de Pyongyang. « La Corée du Nord continue à perfectionner ses capacités nucléaires et balistiques et a déjà adopté une loi autorisant l’utilisation de l’arme atomique », a-t-il détaillé. Il a alors évoqué le fait que lors de son tête-à-tête avec Joe Biden, à Washington en avril, les deux nations ont signé une déclaration commune, qui a pour enjeu de renforcer le concept américain de dissuasion élargie protégeant la Corée du Sud. Selon lui, l’alliance bilatérale s’est désormais hissée à celle basée sur les capacités nucléaires.