RECNA : Pyongyang détiendrait 40 ogives nucléaires

Photo : YONHAP News

A l’heure actuelle, il existe 12 520 ogives nucléaires, répartis dans neuf pays du monde. C’est ce qu’a fait savoir, hier, le RECNA, un centre de recherche sur l’abolition de l’arme nucléaire qui dépend de l’université de Nagasaki au Japon.En détail. C’est la Russie qui en possède le plus, avec 5 890 unités. Elle est suivie des Etats-Unis (5 244), de la Chine (410) et de la France (295). La Corée du Nord détiendrait, pour sa part, 40 têtes nucléaires. Un nombre identique par rapport à il y a un an.Durant cette dernière décennie, c’est l’empire du Milieu qui a vu son stock augmenter le plus, jusqu’à 160. A titre de comparaison, 64 pour l’Inde et 60 pour le Pakistan. Et pendant cette période, le nombre d’ogives atomiques détenues par le régime de Kim Jong-un aurait lui aussi grimpé. D’au moins 30 unités, d’après les estimations de l’institut japonais.