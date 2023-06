Fukushima : le bras de fer s’aggrave au Parlement

Photo : KBS News

Alors que le déversement dans l'océan Pacifique des eaux contaminées provenant de la centrale nucléaire accidenté de Fukushima semble imminent, à Séoul, les débats sont houleux à l’Assemblée nationale.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a déclaré mobiliser tous les moyens pour protéger la sécurité de la population et la mer sud-coréennes. Il a ainsi appelé Yoo Guk-hee, le président de la Commission de la sécurité et de la sûreté nucléaire de Corée (NSSC), à élaborer des dispositifs scientifiques et objectifs, en vertu des droits internationaux.La formation au pouvoir a également reproché au Minjoo de propager des rumeurs infondées qui alimentent la peur du public, tout comme lors de la crise de la vache folle américaine dans les années 2000. Le chef du groupe parlementaire du PPP, Yun Jae-ok, a déclaré qu’une telle manipulation de l’opinion publique finira par porter préjudice aux citoyens, notamment les pêcheurs.Dans le camp d’en face, le Minjoo a répliqué que des cas soulevant des doutes sur la sécurité des eaux usées s’enchaînaient. Selon son numéro deux Park Kwang-on, des médias nippons ont récemment rapporté qu’un poisson pêché près de la centrale présentait une quantité de césium 180 fois supérieure à la limite légale.Le parti de centre-gauche a exhorté le mouvement présidentiel à collaborer pour adopter la résolution parlementaire visant à appeler à la réaction du gouvernement, ainsi que celle demandant au Tribunal international du droit de la mer (TIDM) de prendre des mesures provisoires à ce sujet. Il compte aussi mener une audition de confirmation auprès de la délégation sud-coréenne qui s’est récemment rendue à Fukushima.