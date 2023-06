Météo : précipitations dans le Gyeonggi, fortes chaleurs à Daegu

Photo : YONHAP News

Le jour férié terminé, le soleil s’en est allé. Après un mardi radieux, ce mercredi a été beaucoup plus mitigé. Les nuages n’ont cessé de survoler le ciel et ont empêché le soleil de s’exprimer pleinement. Tout le pays a été concerné avec un autre facteur négatif pour la province de Gyeonggi : la pluie. Environ 5mm sont tombés dans le nord de cette zone et un léger crachin a été ressenti à Séoul dans la matinée.Du côté du thermomètre, aucun changement. Il reste encore très haut aujourd’hui avec notamment 26°C à Busan, 27°C dans la capitale, 28°C à Daejeon et à Gwangju, 29°C à Gangneung ou encore 31°C à Daegu.Par ailleurs, malgré le temps couvert, Météo-Corée indique aux habitants, et en particulier à ceux vivant dans le sud, de tenir compte de l’indice UV, très élevé. Ombrelle, lunettes de soleil et crème solaire... Une protection de la peau adéquate est donc conseillée.