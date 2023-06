Pyongyang s’indigne toujours contre la résolution de l’OMI

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continue de réagir contre l’Organisation maritime internationale (OMI), qui a adopté la semaine dernière une résolution condamnant ses tirs de missiles. Après Kim Yo-jong, c’est au tour d’un porte-parole de son administration maritime de le faire.Ce dimanche, la sœur cadette de Kim Jong-un s’était déclarée « très désagréable » et a menacé de ne plus prévenir l’institution onusienne de tout prochain lancement de satellite. Et aujourd’hui, selon l’agence officielle du pays communiste KCNA, le porte-parole est allé plus loin en promettant de ne jamais reconnaître le texte, en le qualifiant de « partial, illicite et anti-nord-coréen » et demandant à l’OMI de refléter cette position dans son document officiel.Selon Pyongyang, l’organisation avait auparavant annoncé qu’il n’était pas forcément obligatoire de l’informer d’un projet de lancement de satellite, car les avis de navigation sont directement transmis aux navires via le système mondial d'avertissements de navigation, abrégé en WWNWS.L’officiel a alors accusé l’OMI d’avoir adopté, malgré cela, la résolution « aberrante » en vertu de laquelle elle demande à son pays de respecter strictement la règle. Dans la foulée, il a exprimé ses forts regrets et son mécontentement.Le régime de Kim Jong-un a tiré le 31 mai une fusée spatiale avec à son bord un satellite espion présumé. Deux jours plus tôt, il en a prévenu le Japon. Peu après l’échec du lancement, l’OMI a publié le texte en question, qui met en cause le non-respect de sa réglementation par le Nord dans le passé.