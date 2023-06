La FKTU décide de suspendre sa participation au conseil présidentiel du dialogue social

Photo : YONHAP News

La décision est tombée après une réunion d’urgence de son comité exécutif central hier. La FKTU ne se retire pas pour le moment du Conseil économique, social et du travail (ESLC). Mais, elle suspend sa participation à cette instance du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux.C’est la première fois depuis janvier 2016 que l’une des deux centrales syndicales de Corée du Sud a pris une telle décision. La fenêtre de négociation officielle entre les syndicats et l’exécutif s’est donc fermée, la KCTU, l’autre confédération, plus contestataire que la FKTU, n’étant pas présente au conseil présidentiel depuis 25 ans.Lors de la réunion, les participants ont confié à la direction leur décision de quitter ou non l’organe. Celui-ci n’a pas tardé à réagir. Il a exprimé son regret à l’égard de la rupture et espéré que la FKTU renoue le dialogue afin d’établir une meilleure relation de confiance entre les syndicats et le patronat.Pourtant, la confédération ignore l’appel. Dans une conférence de presse donnée aujourd’hui devant le siège présidentiel de Yongsan, elle a officiellement annoncé sa décision d’hier et déclaré en même temps mener désormais une lutte visant à sanctionner l’administration de Yoon Suk-yeol, qui selon elle, est déterminée à réprimer le milieu syndical et à le faire plier par la suite.Tout a commencé le 31 mai. Des policiers ont violemment matraqué un leader de la fédération professionnelle des travailleurs de la métallurgie affiliée à la FKTU, en grève près de l’aciérie de Gwangyang dans le sud du pays, avant de l’arrêter. La centrale a boycotté une conférence prévue le lendemain avec les représentants de l’exécutif et du patronat pour protester contre la violence. Et hier, elle a décidé de suspendre sa présence à l’ESLC.