Yoon Suk-yeol pourrait procéder bientôt à un remaniement vice-ministériel

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol envisagerait de remplacer la semaine prochaine un nombre important de ses vice-ministres. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui un haut responsable du Bureau présidentiel de Yongsan dans un entretien téléphonique avec l’agence de presse Yonhap.A l’en croire, plus de la moitié des 19 ministères seront concernés, et dans certains d’entre eux, les deux vice-ministres pourraient quitter leurs postes. Le bruit court aussi que le numéro deux du Bureau de la coordination politique du gouvernement, placé sous l’autorité du Premier ministre ferait lui aussi ses valises.Un autre responsable du cabinet présidentiel, lui, a affirmé que les noms des membres du gouvernement remanié pourraient être connus la semaine prochaine.Si le chef de l’Etat veut remplacer d’abord des vice-ministres, avant de procéder à un remaniement ministériel, c’est parce que les candidats au poste de ministre doivent être interrogés par le Parlement dans le cadre de l’audition de confirmation.On a également appris que le président Yoon proposerait un de ses conseillers spéciaux, Lee Dong-kwan, à la tête de la Commission des communications (KCC), l’autorité de régulation de l’audiovisuel. Cet ancien premier secrétaire à la communication de l’ex-président de la République Lee Myung-bak est sous le feu des critiques avant même la possible désignation au poste. En effet, il est connu pour avoir muselé les médias. Et son fils aurait été impliqué dans une affaire de violence scolaire dans le passé.