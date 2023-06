Terraform Labs : Kwon Do-hyung revendique un financement politique illégal au Monténégro

Photo : YONHAP News

Kwon Do-hyung, autrefois surnommé le « génie des cryptomonnaies », sème la zizanie dans le milieu politique au Monténégro où il est toujours en détention dans le cadre de son procès pour falsification de passeport.A l’origine se trouve une lettre envoyée au chef du gouvernement monténégrin par le co-fondateur sud-coréen de Terraform Labs, la maison-mère du stablecoin Terra et son jeton jumeau Luna, qui se sont effondrés en mai 2022.La nouvelle a été rapportée, jeudi, par la presse locale. Selon le quotidien « Vijesti », le Premier ministre Dritan Abazović a tenu, la veille, une conférence de presse pour dénoncer le scandale, alors que le Monténégro organise ce dimanche ses élections législatives.Abazović a déclaré que Kwon avait révélé, dans sa missive, qu’il avait tissé un lien, à partir de 2018, avec Milojko Spajić, le patron du parti « Europe Now » et pressenti comme le prochain Premier ministre, et qu’il avait injecté de l’argent dans son fonds politique. Avant d’ajouter que l’entrepreneur sud-coréen avait appelé les procureurs spéciaux à lancer une enquête là-dessus. Précision : la loi monténégrine interdit aux étrangers de faire don au bénéfice d’un mouvement politique et de financer une campagne électorale.Abazović a souligné que son pays ne devrait pas être un « foyer d’escrocs mondial » dans un contexte où Séoul et Washington réclament, tous les deux, l’extradition de Kwon. Ce dernier aurait fait parvenir le même document au ministre monténégrin de la Justice, Marko Kovač, et aux procureurs spéciaux.Spajić, bénéficiaire présumé d’un fonds politique illicite, a nié en bloc tout soupçon. L’affaire tombe mal pour sa formation qui connaît une ascension fulgurante depuis sa création en juin 2022. L’an dernier, elle a remporté les élections locales, et son candidat Jakov Milatović a remporté la présidentielle en avril dernier.