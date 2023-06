Ely Ratner : Washington se prépare au développement des forces nucléaires de Pékin et Pyongyang

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, un haut responsable du Pentagone a critiqué la Chine de continuer des activités dangereuses dans la région indopacifique, susceptibles de dégénérer en affrontements entre ses forces et celles américaines.C’est le sous-secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires de sécurité en Indopacifique qui en a fait état hier dans un entretien avec le Centre pour une nouvelle sécurité américaine (CNAS), un think tank basé à Washington.Ely Ratner a ensuite martelé que les USA et leurs alliés ne se laisseraient pas intimider par de tels actes de l’empire du Milieu pour poursuivre, comme ils le faisaient jusqu’à présent, leurs vols, leurs navigations et leurs opérations dans les espaces aériens et maritimes internationaux, en toute sécurité, de manière responsable et conformément au droit international.L’officiel américain a par ailleurs fait savoir que les Etats-Unis étaient en train de moderniser leurs forces nucléaires et de renforcer aussi la dissuasion élargie, et ce afin de faire face au développement de l’arsenal atomique du géant asiatique et de son allié nord-coréen. Avant d’ajouter que cela prend une place importante dans la stratégie de défense nationale (NDS) de son pays.A ce propos, Ratner a précisé que dans cette optique, Washington et Séoul avaient organisé cette année encore un exercice de simulation « sur table » (TTX), axé sur la possibilité que Pyongyang utilise une arme atomique, et de hauts responsables de l’armée sud-coréenne avaient visité les sites nucléaires américains.