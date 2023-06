Washington souhaite contrecarrer les provocations de Pyongyang en coopération avec Séoul et Tokyo

Photo : YONHAP News

Le département américain de la Défense a critiqué la nouvelle tentative annoncée par la Corée du Nord de lancer un satellite de reconnaissance militaire et a déclaré que les Etats-Unis maintenaient une concertation étroite avec leurs deux principaux alliés d’Asie, la Corée du Sud et le Japon, pour l’en dissuader.C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du Pentagone, lors d’un point de presse organisé jeudi. Interrogé sur la question de savoir si Pyongyang est susceptible de procéder à un deuxième de lancement, Pat Ryder a préféré ne pas spéculer sur un événement qui pourrait avoir lieu ou non.L’officiel américain a ensuite ajouté que le régime de Kim Jong-un avait rendu public son projet de procéder à une nouvelle tentative, et qu’il est au courant des condamnations prononcées à son égard par de nombreux leaders de la communauté internationale et des Etats-Unis, notamment Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense. Il a précisé que la dernière provocation balistique du pays communiste viole des résolutions onusiennes et déstabilise la situation régionale.Pour rappel, Pyongyang a lancé son premier satellite espion « Malligyong-1 » à l’aide du nouveau lanceur spatial « Chollima-1 », le 31 mai dernier. Cet essai s’est, toutefois, soldé par un échec. Et le royaume ermite a déclaré la volonté d’effectuer un deuxième tir dans les plus brefs délais.Aux Nations unies, le Conseil de sécurité a organisé une réunion en séance publique, le 2 juin, mais n’est pas parvenu à adopter un communiqué de condamnation ni une nouvelle résolution de sanction contre la Corée du Nord, à cause du veto de la Chine et de la Russie.Par ailleurs, le porte-parole du Pentagone a annoncé que le sous-secrétaire américain à la Défense pour la politique entamerait bientôt une tournée dans l’Indopacifique pour visiter Hawaï, la Corée du Sud et le Japon. Selon lui, Colin Kahl discutera avec ses homologues sud-coréen et japonais afin de renforcer davantage l’alliance et le partenariat dans la région.