La Corée du Sud sera bientôt le premier pays à rejoindre l’APEN

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud sera bientôt le premier pays à adhérer à l’Accord de partenariat sur l’économie numérique (APEN), lancé par Singapour, le Chili et la Nouvelle-Zélande. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui son ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur. Celui-ci a précisé que les dernières négociations en ce sens, menées à Paris, en marge de la conférence ministérielle de l’OCDE, avaient abouti.L’APEN porte pour l’essentiel sur les dispositions et les réglementations visant à créer un environnement stable et favorable au commerce électronique ou à celui relatif aux données, entre autres.Le pays du Matin clair a entamé les procédures nécessaires pour rejoindre ce pacte, neuf mois après son entrée en vigueur en janvier 2021. Depuis, elle a eu au total six négociations, qui lui ont permis de préparer un cadre légal et institutionnel. Il lui reste désormais à mettre en place d’autres mesures internes requises pour faire partie officiellement de ce partenariat. Ce sera pour la fin de l’année, si tout va bien.Si tel est le cas, il s’agira de la deuxième entente de ce type pour Séoul, la première ayant été signée avec Singapour et mise en vigueur en janvier dernier.